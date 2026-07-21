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L’incidente.
22 luglio 2026 alle 00:23

Auto contro scooter in piazza Repubblica: un ferito 

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Mattinata movimentata quella di ieri sulle strade cagliaritane, dove si sono verificati due incidenti che hanno richiesto l’intervento sei soccorsi e causato pesanti rallentamenti al traffico.

Il primo è avvenuto attorno alle 10.30 all’incrocio tra via Alghero e via Dante, dove, per cause ancora in accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente. Nell’impatto il motociclo è finito sull’asfalto e il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che dopo le prime cure, hanno trasportato lo scooterista in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità di via Is Mirrionis per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Gli agenti della Polizia locale hanno effettuate i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Poco prima di mezzogiorno, un secondo incidente si è verificato in viale Elmas. Tre i veicoli coinvolti nel sinistro che ha provocato rallentamenti e disagi alla viabilità in una delle principali arterie di accesso alla città. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. Per gestire la circolazione e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale.

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