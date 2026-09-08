Auto abbandonate, ordinate 58 rimozioni 

D’estate va per la maggiore trasformarle in cassonetti dei rifiuti, così, dentro le carcasse di auto abbandonate, tra vetri rotti e finestrini aperti, finisce ogni tipologia di spazzatura. Con l’arrivo del freddo, invece, i sedili sgangherati offrono un riparo ai senzatetto. Dal litorale al centro cittadino, sono tanti i veicoli lasciati a occupare aree di sosta per lunghissimo tempo. In alcuni casi ancora con targa e telaio, ma soprattutto carcasse senza ruote e senza vetri che oltretutto diventano rifugio di topi e parassiti.

Nel 2025 la ditta Sicurezza e Ambiente, che opera in collaborazione con la Polizia locale, ha rimosso 37 auto abbandonate in strade provinciali e comunali. Nel 2026, altre 21, mentre tante sono in attesa di rimozione, come ad esempio nello sterrato in via Turati, parcheggio dei pazienti diretti all’Asl. Prima infatti di procedere al ritiro c’è da rispettare una lunga procedura. Procedure che sono diverse a seconda che si tratti di veicoli provvisti di targa e telaio che consentono di risalire ai proprietari, o se invece si tratta di veicoli, anche bruciati, senza ruote e senza nessuna traccia che serva per attribuirgli la proprietà.Quando le auto sono riconducibili ai privati, a questi sono contestate tutte le violazioni al codice della strada e al decreto in materia di rifiuti. Inoltre vengono accollate tutte le spese di rimozione e trasporto. Le rimozioni procedono anche per quanto riguarda i veicoli per cui non è stato possibile risalire ai proprietari.( g.da. )

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