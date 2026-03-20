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21 marzo 2026 alle 00:54

Autismo, sono 1500 le diagnosi acclarate 

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In Ogliastra si contano circa 1.500 persone con diagnosi certificata per disturbi dello spettro autistico. Un dato che conferma la necessità di informazione, formazione e supporto per famiglie e operatori del territorio. A questo bisogno hanno risposto le due giornate di formazione dal titolo “Introduzione al disturbo dello spettro autistico: dalla teoria alla pratica”, ospitate nell’aula magna dell’Iti. L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione con 120 iscritti. Non solo un momento formativo, ma anche un’importante occasione di confronto.

Hanno risposto all'invito dell'associazione Piccolo Principe genitori, familiari, educatori, docenti, operatori socio-sanitari, psicologi, istruttori sportivi e anche catechisti. Relatore del corso il docente Marco Pontis, che ha illustrato le basi per un corretto approccio alla gestione delle persone con disturbo dello spettro autistico, fornendo strumenti utili e giusti per affrontare le sfide quotidiane. L’autismo si presenta sotto varie sfaccettature, ogni persona ha caratteristiche, abilità e difficoltà diverse. Il diritto dunque è a «un’educazione di qualità che renda possibile ottenere dei traguardi di autonomia, autodeterminazione e indipendenza».

Il percorso proseguirà con altri tre corsi gratuiti, grazie al bando Con i bambini del progetto “Passi” e alla collaborazione con Angsa. «Siamo soddisfatti della partecipazione, ma il dato più bello è che si sono avvicinate diverse persone adulte senza diagnosi, che ora cercheremo di supportare», ha detto la presidente Piccolo Principe, Barbara Prestifilippo.

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