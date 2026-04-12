VaiOnline
Sa Duchessa.
13 aprile 2026 alle 00:37

Autismo negli adulti, esperti a confronto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un tema ancora poco esplorato, ma sempre più centrale nel dibattito scientifico e sociale: l’autismo in età adulta e nell’invecchiamento. Sarà questo il focus dell’incontro “Autism Late in Life”, promosso dall’associazione Diversamente OdV in collaborazione con l’Università e il Dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia in programma oggi alle 16 nella Facoltà di Studi Umanistici (Sa Duchessa, Aula Specchi).

Ospite dell’evento sarà la professoressa Rebecca Charlton, docente di Psicologia presso Goldsmiths, University of London, riconosciuta a livello internazionale per i suoi studi sull’invecchiamento cognitivo e sullo sviluppo lungo l’arco della vita nelle persone autistiche. La sua ricerca si concentra in particolare sui cambiamenti cognitivi, sulla salute mentale e sulla qualità della vita in età adulta avanzata, contribuendo a colmare un vuoto ancora significativo nella letteratura scientifica e nei modelli di intervento.

L’incontro sarà introdotto e coordinato dalla professoressa Roberta Fadda, interverrà anche Pierangelo Cappai, presidente di Diversamente OdV, onlus impegnata da anni nella promozione di percorsi di vita indipendente e inclusione per le persone autistiche. A seguire è prevista una tavola rotonda. «Parlare di autismo significa oggi superare una visione limitata all’infanzia e iniziare a costruire risposte concrete per l’intero arco della vita», sottolinea Pierangelo Cappai. «L’età adulta e l’invecchiamento rappresentano una delle sfide più urgenti, sia in termini di ricerca che di servizi». L’ingresso è libero ed è possibile richiedere attestato di partecipazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Tennis

SINNER NUMERO 1

l Nello sport
Il conflitto

Libano, carri armati israeliani danneggiano mezzi della Sassari

Tensioni nelle aree in cui opera la Brigata sotto egida Onu «L’Idf ha distrutto le telecamere e imbrattato il cancello» 
Giuseppe Deiana
Regione

«Norme impugnate sulle Case di comunità: ma il Governo sapeva»

La maggioranza: c’era un accordo Truzzu (FdI): l’ennesimo pasticcio 
Varese.

Omicidio per debiti, un sardo in cella

Lui si difende: «Ho voluto difendere mio figlio». Nella rissa è morto un 30enne 
Il voto

L’Ungheria depone Orbán e premia Magyar

L’allievo spezza la lunga stagione di potere del maestro che ammette la sconfitta 
Monte Claro.

Solidarietà e salute, la carica dei mille

Screening gratuiti, pet therapy, aiuti ai poveri: folla tra gli stand del Lions Day 
Alessandra Ragas
La curosità.

Tra pennelli e colori: «Pittori per un giorno»

Al. Rag. RIPRODUZIONE RISERVATA