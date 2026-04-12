Autismo negli adulti, esperti a confronto 

Un tema ancora poco esplorato, ma sempre più centrale nel dibattito scientifico e sociale: l’autismo in età adulta e nell’invecchiamento. Sarà questo il focus dell’incontro “Autism Late in Life”, promosso dall’associazione Diversamente OdV in collaborazione con l’Università e il Dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia in programma oggi alle 16 nella Facoltà di Studi Umanistici (Sa Duchessa, Aula Specchi).

Ospite dell’evento sarà la professoressa Rebecca Charlton, docente di Psicologia presso Goldsmiths, University of London, riconosciuta a livello internazionale per i suoi studi sull’invecchiamento cognitivo e sullo sviluppo lungo l’arco della vita nelle persone autistiche. La sua ricerca si concentra in particolare sui cambiamenti cognitivi, sulla salute mentale e sulla qualità della vita in età adulta avanzata, contribuendo a colmare un vuoto ancora significativo nella letteratura scientifica e nei modelli di intervento.

L’incontro sarà introdotto e coordinato dalla professoressa Roberta Fadda, interverrà anche Pierangelo Cappai, presidente di Diversamente OdV, onlus impegnata da anni nella promozione di percorsi di vita indipendente e inclusione per le persone autistiche. A seguire è prevista una tavola rotonda. «Parlare di autismo significa oggi superare una visione limitata all’infanzia e iniziare a costruire risposte concrete per l’intero arco della vita», sottolinea Pierangelo Cappai. «L’età adulta e l’invecchiamento rappresentano una delle sfide più urgenti, sia in termini di ricerca che di servizi». L’ingresso è libero ed è possibile richiedere attestato di partecipazione.

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