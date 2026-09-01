Atzara abbraccia Domenico Ruiu con il suo docufilm sul Monte Ortobene 

Un’amicizia nata nel tempo e una comune attenzione per il patrimonio della Sardegna fanno da sfondo all’appuntamento di venerdì 4 settembre (ore 18.30) ad Atzara, dove Domenico Ruiu presenterà Ammentos dae su monte, il suo docufilm dedicato all’Ortobene.

Attraverso immagini, testimonianze e racconti, il lavoro di Ruiu propone un viaggio nella storia e nella memoria di una delle montagne più rappresentative di Nuoro e, più in generale, dell’identità sarda. Natura, paesaggio, tradizioni e vicende umane si intrecciano nel racconto di un luogo profondamente legato alla comunità, che nell'occasione, creerà anche un ideale ponte tra Atzara, il Mandrolisai e il territorio nuorese.

L'appuntamento nella sala meeting dell'Isola delle Idee, sarà anche l’occasione per conoscere il percorso che ha portato alla realizzazione del film, nonché un momento speciale per la comunità atzarese che, da tempo, ha con Ruiu un rapporto di amicizia, stima e collaborazione.

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