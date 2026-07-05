Attraversamenti intelligenti in tilt, pedoni a rischio  

A Monserrato da un anno a questa parte i passaggi pedonali luminosi intelligenti si stanno spegnendo uno dopo l’altro.«In via San Gottardo e via del Redentore i sistemi non funzionano da ormai un anno – dice Alvise Montisci, un residente –. La situazione è la stessa anche con quelli situati in via Caracalla e via San Fulgenzio. La sera diventa pericoloso per i pedoni perché il traffico aumenta e la visibilità diminuisce».

«Dobbiamo riattivarli cambiando batterie e fotocellule», replica l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Nonnoi. «Servono pezzi particolari che si trovano solo all’estero e ci vogliono mesi per l'arrivo. Il ripristino è programmato ma purtroppo non esistono magazzini di ricambio in Italia».Tomaso Locci aggiunge: «Dobbiamo per forza rivolgerci alla ditta installatrice, altrimenti perderemmo la certificazione di corretta installazione. Purtroppo scontiamo anche i danni dei vandali che in via San Gottardo e via del Redentore hanno rotto pulsanti e fotocellule».

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