Attività sospesa in una barberia: non è sicura 

Blitz dei carabinieri del nucleo dell’Ispettorato del lavoro di Cagliari in diversi centri dell’hinterland finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel mirino è finita anche una ditta individuale operante nel settore dei servizi di barbiere e parrucchiere a Sestu: il titolare è stato ritenuto responsabile di violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, i carabinieri gli hanno contestato l’omessa effettuazione della valutazione dei rischi, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi e la mancata nomina del medico competente, sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Contestualmente, sono state comminate ammende per un importo complessivo pari a 2.500 euro e sanzioni amministrative per un totale di 3.778 euro.

