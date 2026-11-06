Attività fisica come terapia per 21 malati 

L’attività fisica come strumento per migliorare la qualità della vita. È l’obiettivo di “La Cura è nel movimento”, il progetto avviato da Asl, Comune e Sulcispes Basket, col finanziamento dell’amministrazione.

L’iniziativa coinvolge 21 malati cronici (diabete, patologie oncologiche e reumatologiche), che seguiranno un percorso di 8 mesi con 2 appuntamenti settimanali. Il programma prevede esercizi aerobici, di forza e flessibilità. I pazienti sono stati selezionati dalle strutture specialistiche dell’Asl e sottoposti a una valutazione clinico-funzionale presso la Medicina dello sport dell’ospedale Santa Barbara di Iglesias.

«L’esercizio fisico - dice l’Asl - se adeguato alle condizioni cliniche, può contribuire a ridurre le complicanze delle malattie croniche. Il progetto punta a rafforzare il legame tra sanità e territorio, promuovendo un modello di cura che passa attraverso il movimento». (ste.gar.)

RIPRODUZIONE RISERVATA