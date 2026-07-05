Attesa finita, è il giorno dell’Ardia

Il grande giorno è arrivato. Oggi la comunità di Sedilo è tutta per l’Ardia e, soprattutto, per celebrare la fede in San Costantino. È sa prima pandela, Danilo Pes, a impersonare il santo guerriero con al suo fianco sas pandeleddas Matteo Falchi e Andrea Mureddu. A loro l’onore di guidare da su Frontigheddu il popolo dei “devoti” nel percorso che da sempre unisce il paese al santuario attraverso l'arco.

L’emozione

L’Ardia per i sedilesi è un’emozione difficile da comprendere per chi la vive da spettatore. La prova è arrivata ieri sera, con l’anteprima dedicata ai bambini che hanno corso l'Ardia con i cavallini di canna imitando i grandi e provando gli stessi brividi che, negli anni, avranno loro stessi, chi a cavallo e chi a piedi, per mantenere viva la tradizione e la fede che la sostiene.

Parole che il sindaco, Salvatore Pes, non smette mai di ribadire: «L’Ardia è una processione religiosa, promossa dalla parrocchia e i cavalieri che vi partecipano non sono fantini, ma persone che per fede la effettuano con regole e rituali secolari. Festa religiosa e culturale dunque non sportiva - ha evidenziato Pes - inserita dal ministero nell’elenco delle manifestazioni culturali. Qui il decreto Abodi, caschetti e protezioni, non c’entrano».

Ultima riunione

Concetti che il sindaco ha ribadito anche ieri mattina durante l’ultima riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto vicario di Oristano, Giuseppe Rania.

Programma

I momenti religiosi centrali di oggi iniziano alle 11 nel santuario con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Corrado Melis, vescovo di Ozieri, alla presenza delle tre bandiere. Alle 18.30, all’esterno della casa parrocchiale, don Maurizio Demartis consegna le bandiere ai capicorsa non prima di aver benedetto loro e tutti i cavalieri.

Videolina

Per chi non può essere presente a Sedilo, è prevista la diretta della messa al mattino e dalle 18 della corsa su Videolina con il commento di Mario Tasca e il supporto degli esperti Tonino Manca e Maurizio Casu (canale 10 del Digitale terrestre e 819 di Sky TivùSat; diretta streaming su videolina.it).

Consigli

Per chi arriva dalla strada Statale 131 bis Abbasanta–Nuoro è necessario imboccare il bivio Sedilo sud per arrivare al santuario, mentre lo svincolo Sedilo nord per chi proviene da Olbia verso Nuoro. Il consiglio è uno: arrivare entro le 17 per trovare parcheggio. Una volta esaurite le aree dedicate, si potrà parcheggiare solo in paese e raggiungere il santuario a piedi. Il servizio d’ordine garantirà la sistemazione ordinata delle auto fin dal primo mattino.

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