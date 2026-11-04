Attesa finita, arrivano le ruspe di Abbanoa in via Bellieni 

Cantiere aperto, con ruspa e operai in azione. In via Bellieni, a Selargius, ieri sono iniziati i lavori che i residenti aspettavano da mesi: addio alla vecchia condotta che lasciava le case senz’acqua, arriva la nuova rete ad anello con via Lussu.

Per quasi un anno chi pagava regolarmente la bolletta è rimasto a secco: cali di pressione continui, interazioni improvvise, e molto spesso solo un filo d’acqua dai rubinetti. Situazione esasperante per i residenti, sino al blitz di Abbanoa - con i carabinieri - servito per individuare e staccare gli allacci abusivi, poi il tentativo di far respirare la vecchia rete con interventi sulle saracinesche di regolazione. Sino alla svolta col sopralluogo in via Bellieni del presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, insieme ai responsabili delle reti, e la decisione definitiva che dovrebbe risolvere i problemi degli abitanti regolari della zona: basta rattoppi, si rifà tutto.

Lunedì l'impresa è entrata in campo. «Stiamo realizzando una condotta ad anello con via Lussu da una parte e dall’altra in modo che l’acqua circoli con più facilità da entrambe le parti», spiegano da Abbanoa. Di fatto l’acqua arriverà da due lati, bilanciando la pressione e cancellando i cali che hanno esasperato la via, con circa quindi famiglie rimaste a secco per quasi un anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA