Attacco incendiario alle porte della città Evacuata una famiglia 

Fiamme nella serata di ieri, alle porte di Macomer con un vasto rogo partito attorno alle 17 in località “Funtana Giaga” nell’ingresso nord dell’abitato. Immediato il dispiegamento di squadre a terra di Corpo forestale, Protezione Civile e Vigili del fuoco insieme a due elicotteri provenienti dalla base di Bosa e al Super Puma decollato da Fenosu. Complesse le fasi di spegnimento, con le fiamme che, alimentate dal forte vento hanno fatto scattare l’evacuazione di quattro persone dalla loro abitazione. Contenuti i problemi alla circolazione, grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

In tarda serata, le fasi di bonifica e la messa in sicurezza dell’area, che si estende verso dei vicini pascoli. «Se si è evitato il peggio - commenta il sindaco Riccardo Uda - è solamente grazie all’intervento eccezionale della macchina dei soccorsi che in quest’estate è stata immediata in altri due roghi che hanno interessato i nostri territorio».

Ma Uda, che ringrazia tutta la task force intervenuta, non manca di riflettere su un’emergenza roghi drammatica per tutta l’isola, lanciando delle soluzioni: «Il monitoraggio dei roghi - commenta il primo cittadino - è chiaramente importante, ma nei mesi invernali servirebbero dei veri e propri corsi estesi in tutta l’Isola, per sensibilizzare i cittadini alla tutela ambientale. È una battaglia che possiamo vincere solamente partendo dal basso».

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