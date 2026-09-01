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Macomer.
02 settembre 2026 alle 00:54

Attacco incendiario alle porte della città Evacuata una famiglia 

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Fiamme nella serata di ieri, alle porte di Macomer con un vasto rogo partito attorno alle 17 in località “Funtana Giaga” nell’ingresso nord dell’abitato. Immediato il dispiegamento di squadre a terra di Corpo forestale, Protezione Civile e Vigili del fuoco insieme a due elicotteri provenienti dalla base di Bosa e al Super Puma decollato da Fenosu. Complesse le fasi di spegnimento, con le fiamme che, alimentate dal forte vento hanno fatto scattare l’evacuazione di quattro persone dalla loro abitazione. Contenuti i problemi alla circolazione, grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

In tarda serata, le fasi di bonifica e la messa in sicurezza dell’area, che si estende verso dei vicini pascoli. «Se si è evitato il peggio - commenta il sindaco Riccardo Uda - è solamente grazie all’intervento eccezionale della macchina dei soccorsi che in quest’estate è stata immediata in altri due roghi che hanno interessato i nostri territorio».

Ma Uda, che ringrazia tutta la task force intervenuta, non manca di riflettere su un’emergenza roghi drammatica per tutta l’isola, lanciando delle soluzioni: «Il monitoraggio dei roghi - commenta il primo cittadino - è chiaramente importante, ma nei mesi invernali servirebbero dei veri e propri corsi estesi in tutta l’Isola, per sensibilizzare i cittadini alla tutela ambientale. È una battaglia che possiamo vincere solamente partendo dal basso».

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