Assistenza, i nuovi orari dell’Asap 

Lunedì: dalle 15,30 alle 19,30, martedì: dalle 14 alle 19, e venerdì dalle 13 alle 18. Sono gli orari di ricevimento degli ambulatori straordinari di assistenza primaria (Asap) di Serramanna per il mese di giugno, destinati ai cittadini rimasti senza un medico di base dopo la defezione di alcuni specialisti. I nuovi orari sono stati resi noti dall’Asl. Negli Asap vengono erogate tutte le principali prestazioni di assistenza primaria (prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari, tra le altre) riconosciute dall’accordo collettivo nazionale. A Serramanna sono oltre mille i cittadini privi di un medico di medicina generale. Il risultato del taglio, novembre 2025, da 1.500 posti a 800, dall’agenda di uno dei medici operanti nella cittadina, e successivamente del cosiddetto click-day per la scelta del medico per aggiudicarsi un posto nell’ambulatorio di due nuovi dottori.

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