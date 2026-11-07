Asse mediano, la strada degli incidenti 

Alta velocità e distrazioni mentre si è alla guida. Sono tra le principali cause degli incidenti stradali: dati che si ripetono anche nel caso dell’Asse mediano, teatro quotidiano di tamponamenti e “sinistri”, alcuni molto gravi. Come accaduto nella notte tra venerdì e ieri nel tratto prima del rettilineo con l’uscita per Genneruxi, in direzione Poetto: per cause ancora da accertare, un 31enne cagliaritano ha perso il controllo della sua auto, finendo contro il guardrail. La vettura si è poi ribaltata venendo inoltre colpita da un altro veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: il ferito è stato accompagnato in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso. Ha riportato diverse ferite e lesioni ma per fortuna non è in pericolo di vita. Illeso l’altro conducente. Un intervento, quello avvenuto verso l’una e mezza, complicato: sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le vetture e la strada (ingenti i danni anche al guardrail) mentre i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale.

I pericoli

Che l’Asse mediano sia tra le strade più pericolose in città lo ha certificato anche uno studio della facoltà di Ingegneria, in collaborazione con il Comune e la Polizia Locale: ben il 10 per cento del totale degli incidenti che avvengono a Cagliari si registrano tra Asse mediano e viale Marconi. La cronaca lo conferma: ogni giorno ci sono almeno due tamponamenti. Per fortuna spesso non ci sono feriti. Ingenti invece i danni alle vetture oltre ai pesantissima disagi al traffico. La viabilità è condizionata, soprattutto nelle ore di punta, dagli incidenti. Una situazione complicata e di difficile risoluzione. E tra i tratti maggiormente a rischio c’è proprio quello in direzione Poetto tra la rampa d’uscita per viale Marconi e quella per Genneruxi. Qui gli incidenti si ripetono con incredibile facilità. Soprattutto in alcuni orari per le manovre imprudenti degli automobilisti: nonostante la fila di vetture nella corsia di destra, in molti cercano di inserirsi per poi svoltare verso via Berlino o per prendere il sovrappasso e dirigersi così verso la strada arginale e poi viale Marconi.

Il numero

E le principali cause degli incidenti, come evidenziato dai dati in possesso della Polizia Locale, sono le stesse: velocità e distrazione. Inoltre l’Asse mediano è una delle strade più trafficate in città, con il passaggio di oltre 40mila veicoli al giorno.

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