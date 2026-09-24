Asl, pioggia di assunzioni: arrivano 35 infermieri e 26 oss 

La Regione da dà via libera al piano di fabbisogno del personale proposto dal dg della Asl Ogliastra Andrea Fabbo. Scatta così l’assunzione di 35 infermieri. Ventotto (di cui sette in mobilità extra regione e gli altri da graduatoria concorsuale esaurita), sono già arrivati. Lavoreranno all’ospedale e sul territorio. Gli altri sette arriveranno sulla base della graduatoria stilata dopo l’ultimo concorso. Grazie all’ok dell’assessorato entreranno presto in organico anche altri 26 oss. Dieci già chiamati da graduatoria concorsuale, il cui ulteriore scorrimento permetterà di assumere gli altri.

«Accogliamo con favore le nuove assunzioni – dice la coordinatrice territoriale della Uil, Aurelia Orecchioni – che contribuiscono a potenziare l’organico e garantiscono un miglior funzionamento delle unità operative. Resta il rammarico per il fatto che non sia stato dato corso a una mobilità regionale che avrebbe permesso a diversi infermieri e oss ogliastrini di avvicinarsi a casa».

«Ci auguriamo una immediata riapertura, ventiquattr’ore su ventiquattro, della pediatria, che significherebbe riapertura del punto nascita e un potenziamento, più volte richiesto dalla Uil, delle cure palliative, con l’apertura delle case di comunità. Sul punto siamo un po’ indietro».

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