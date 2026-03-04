VaiOnline
Olbia.
05 marzo 2026 alle 00:28

Asl Gallura, il valzer dei manager 

Il dg forse in arrivo ad aprile ma ci sono contatti con Trotta e Contu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Forse il nuovo direttore generale della Asl di Olbia, Antonio Irione, si insedia il 1 aprile, ma sarebbero stati avviati i contatti per sondare la disponibilità dell’attuale dg della Asl di Nuoro, Francesco Trotta, per il trasferimento in Gallura. E resta sul tavolo anche l’opzione dell’ex commissario, Ottaviano Contu, per l’ufficio più importante della sede di via Bazzoni Sircana. Il dopo Acciaro per la Asl del Nord Est si sta rivelando complicatissimo e ad appesantire la situazione c’è il fronte caldissimo dei Pronto soccorso senza medici, con Tempio ad alto rischio chiusura. Ieri sulla pesante situazione dei presidi della emergenza urgenza è arrivato il commento del sindaco di Calangianus, Fabio Albieri: «Qualche anno fa ci era stato garantito che il Pronto soccorso del Paolo Dettori di Tempio sarebbe stato rafforzato, sarebbe stato la garanzia per tutta l’Alta Gallura in vista, purtroppo, del progressivo smantellamento di reparti e servizi dell’ospedale. Invece stiamo assistendo alla smobilitazione del presidio. I medici non sono sufficienti e la Radiologia non è operativa nelle ore notturne. Il Pronto soccorso di Tempio sta diventando progressivamente un’altra cosa. In una regione della Sardegna che non ha più la medicina territoriale».

«Non chiudiamo»

La Asl di Olbia ieri ha smentito l’ipotesi di chiusura del Pronto soccorso di Tempio e ha spiegato: «Stiamo lavorando per risolvere questo problema. Le prime risposte sono arrivate con l’affidamento di un incarico a una nuova unità destinata proprio al Pronto soccorso di Tempio, già in forza alla struttura. Entro qualche settimana sarà affidato un ulteriore incarico a un medico e abbiamo anche riaperto i termini della manifestazione d’interesse per incarichi libero-professionali per l’Emergenza-Urgenza in Gallura, per la quale sono pervenute al momento tre domande. Presto verrà pubblicato un nuovo avviso che ci permetterà di allargare la platea di medici che potranno manifestare la volontà di coprire i turni». L’unità “in forza” al Pronto soccorso di Tempio non può occuparsi di codici maggiori e l’esito dei bandi è incerto. Sicuro è invece che Tempio, negli ultimi quattro giorni, è rimasto anche senza guardia medica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 