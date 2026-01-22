VaiOnline
La delibera.
23 gennaio 2026 alle 00:15

Asl 1, tornano i vecchi direttori 

Una volta tornato alla guida della Asl di Sassari, il direttore generale Flavio Sensi ha firmato la sua prima delibera e rimesso al suo posto la vecchia squadra, saltata con la legge 8 e il commissariamento delle Aziende, “riforma” poi bocciata da una sentenza della Corte costituzionale e seguita da un atto del Tar che, appunto, ha accolto il ricorso del manager.

Dunque, Sensi ha dichiarato nulle per autotutela le delibere firmate a giugno scorso dell’ex commissario straordinario Paolo Tauro. che aveva dichiarato decaduti i vecchi direttori, e ha richiamato i suoi collaboratori, cioè Vito La Spina, nel ruolo di direttore sanitario, Mario Giovanni Altana come direttore amministrativo e Annarosa Negri, reintegrata nelll’incarico di direttrice dei servizi socio-sanitari. Per tutti e tre il termine di chiusura del rapporto è quello della scadenza originaria dei loro contratti: l’8 marzo 2027 per La Spina (che aveva anche fatto ricorso al giudice del lavoro per tornare nella carica), il 15 dicembre per Altana e il 1° novembre per Negri.

Ora bisognerà vedere come “reagirà” la Regione a questa sfida, mentre a giorni le arriverà anche la tegola della richiesta di risarcimento di Sensi, che tra stipendi non percepiti e danni vari dovrebbe chiedere una cifra che si aggira sul mezzo milione di euro, e che si prepara a “trattare” la sua uscita, per andare a dirigere la Multiss, la multiutility della Provincia di Sassari, dove lo aspetta un contratto triennale.

Intanto si attendono le nomine dei direttori generali ancora mancanti – della Asl di Cagliari e della Gallura – nomine alle quali seguiranno immediatamente i ricorsi al Tar degli altri manager licenziati con la legge 8, tutti tranne quelli che sono poi stati ripescati in altre Aziende.

