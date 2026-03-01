Asili nido al palo, minoranza delusa: «Un nulla di fatto» 

Nel 2022 il consigliere di opposizione, Sebastian Lai, aveva sollecitato l’apertura di un asilo nido a Perdasdefogu. «Ma a oggi, dopo quattro anni, non è nota la situazione aggiornata in merito a eventuali progettazioni, valutazioni o iniziative intraprese dall’amministrazione sul tema». Per andare incontro alle esigenze delle famiglie di Perdasdefogu, il Comune di Ulassai riserva due posti al nido “La casa delle fate”. «Lodevole iniziativa, ma il numero è tuttavia esiguo», sottolinea Lai.

Il Consiglio comunale di Perdasdefogu ha impegnato il sindaco e la Giunta ad avviare tutte le azioni necessarie, comprese eventuali analisi di fattibilità, ricerca di finanziamenti e valutazione di modelli gestionali adeguati per attivare il servizio di asilo nido sul territorio comunale. Tuttavia il progetto è rimasto sulla carta e non sembra essere una priorità per l’amministrazione. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA