Asfalto, marciapiedi e la nuova rotatoria 

Bitumazione delle strade, realizzazione di nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati, costruzione della rotatoria tra le vie Campioni, Funtanedda, Tevere e Sa Corona. Tutti lavori in corso a Senorbì per la riqualificazione della viabilità in quell’area. Il cantiere procede secondo il cronoprogramma e interessa una delle zone strategiche del paese, con opere destinate a migliorare sicurezza e circolazione nei pressi del distretto Asl, della scuola media e della sede dell’Unione dei Comuni della Trexenta.

Sono in programma anche nuovi parcheggi e una riorganizzazione della viabilità per rendere l’area più funzionale e sicura per automobilisti e pedoni. Progetto analogo è stato approvato dalla Giunta anche per migliorare la viabilità nei pressi di via Piemonte, verso Sant'Andrea Frius. Verranno realizzati nuovi parcheggi, pensati per rispondere alle esigenze delle attività e dei residenti. (sev. sir.)

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