Asfalti, in arrivo tre nuovi cantieri 

Nuovo step per il piano asfalti del Comune che tocca centro città e strade del litorale. La prossima tappa del quinto lotto è già fissata, via Flumendosa, per poi proseguire nella vicina via Volturno. Da martedì al via anche i ripristini a tutta sezione in via Cagliari dopo i lavori Enel, e a breve partiranno gli attesi lavori notturni di manutenzione straordinaria nell’ex 554. Tre cantieri diversi con un unico obiettivo: rimettere in sicurezza la rete stradale.

I cantieri

I primi interventi nel litorale partono da via Flumendosa, dove i cartelli di inizio cantiere sono già posizionati. Di fatto un intervento più profondo del semplice bitume: l’avvio è previsto in settimana con «la demolizione dei marciapiedi, un’operazione finalizzata a verificare la tenuta delle piante e condotta infatti in collaborazione con l’Ambiente», spiegano dal settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici guidato dall’assessore Antonio Conti. Solo dopo si passerà alla scarificazione del manto e alla stesura del nuovo asfalto. Chiusa Flumendosa, il cronoprogramma prevede lo spostamento in via Volturno. Sullo sfondo c’è un piano di nuovi asfalti partito nel 2021: «Ha interessato complessivamente oltre 60 chilometri di strade. Con il nuovo investimento di 4 milioni di euro si arriva a un totale di 16 milioni», ricordano dai Lavori pubblici.

Ripristini

In parallelo c’è via Cagliari. Cartelli di divieto di sosta già posizionati tra via Cimabue e via Messina, e da martedì via alla posa dell’asfalto per step. È un ripristino dopo i lavori Enel del piano Pnrr. E qui il Comune ha imposto la linea dura: «Il regolamento comunale prevede il ripristino a tutta sezione: l’asfalto sarà quindi rifatto sull’intera larghezza della carreggiata, non solo nella porzione interessata dagli scavi. Avere strade in ordine è una condizione essenziale di sicurezza per chi si muove in auto, in moto, in bicicletta o a piedi. È su questo principio che l’amministrazione comunale lavora fin dal 2021, destinando ogni anno risorse agli asfalti, ed è con la stessa attenzione che intende vigilare affinché le imprese impegnate nei sottoservizi, una volta concluse le lavorazioni, riconsegnino strade percorribili e decorose».

L’ex 554

Il terzo fronte è il più atteso dagli automobilisti: l’ex 554, ribattezzato viale Europa dopo il declassamento a strada urbana. Sarà oggetto di un intervento a parte da 300mila euro: l’ipotesi è di eseguirli in notturna, per limitare code e disagi ai pendolari.

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