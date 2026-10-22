SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sadali.
23 ottobre 2026 alle 00:42

Ascot off limits, arrivano i carabinieri 

Visite a rilento, gli utenti in fila dall’alba respinti dalla guardia giurata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri all'Ascot di Sadali sono arrivati i carabinieri. Segno inequivocabile che l'ambulatorio straordinario di comunità territoriale da alcune settimane arranca costringendo i pazienti a lunghe ore di attesa, talvolta vanificate dallo scoccare dell'orario di chiusura del servizio e l'imperativo da parte del medico, riferiscono i pazienti, di tornare a casa sebbene senza le prescrizioni dei farmaci.

L’ultima goccia

Scena ripetuta anche ieri mattina quando una trentina di assistiti sono arrivati con largo anticipo per mettersi in fila e scongiurare la possibilità di rimanere ancora una volta senza farmaci. I più determinati sono arrivati davanti all’ambulatorio (che funge anche da guardia medica) dalle 5 del mattino. Quando la guardia giurata che affianca il medico di guardia ha aperto le porte, i pazienti fuori hanno ritenuto di poter entrare all'interno dei locali per stare più comodi e soprattutto al caldo ad aspettare l'arrivo del medico Ascot, ignorando l'alt dato dalla guardia. Così si è arrivati a richiedere l'intervento dei carabinieri.

Passaggio di testimone

I locali della scuola primaria sono stati temporaneamente concessi alla Asl Cagliari per ospitare gli ambulatori e la forma prevede che il medico di guardia a fine turno chiuda le porte che verranno riaperte dal medico Ascot, ma ieri mattina i pazienti stanchi e infreddoliti hanno voluto aspettare all'interno. I carabinieri intervenuti hanno preso alcuni nominativi, permettendo comunque, in accordo anche con la sindaca Alice Deplano, che gli assistiti aspettassero all'interno di una sala attigua, più piccola, che però era la sala adibita alla mensa scolastica e dunque è stato necessario risanificarla per i piccoli fruitori del pranzo.

Prima cittadina

La sindaca rassicura sul fatto che sono in atto le interlocuzione con la direzione sanitaria del distretto affinché si ampliano le ore di servizio dell'ambulatorio di Comunità e si anticipi inoltre l'orario di apertura della sala d'aspetto.
Il servizio sanitario di base a Sadali fa capo a un ambulatorio straordinario di Comunità dallo scorso aprile, quando, anche qui, l'ultimo medico di base del paese, Alfonso Lai, dopo trent'anni è andato in pensione e i bandi per questa sede vacante di assistenza primaria sono andati tutti deserti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare sardo

L’allarme dei produttori: «Per noi è una doppia tassa»

«Un dazio pesante che altera la concorrenza La Regione deve ascoltare il nostro grido d’aiuto» 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Protesta dei tir, 105 milioni dal Governo

Meloni: «Ascoltiamo chi manifesta in modo pacifico. Ora vanno rimossi i blocchi stradali» 
L’emergenza

Parà a Milano, polemica sui limiti operativi

Militari in strada senza taser né spray. Nordio: «Servono più carceri minorili» 
La sentenza

Caso Ippocrate, quattro condanne

Oristano, processo per i concorsi Asl: 8 anni all’ex sindaco di Macomer Succu 
Valeria Pinna
La protesta

«Il nostro futuro ha i giorni contati»

Eurallumina, la rabbia di quattro operai asserragliati a 60 metri di altezza 
Antonella Pani