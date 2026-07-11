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Castello.
12 luglio 2026 alle 01:12

Ascensori chiusi, i percorsi alternativi in bus 

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Proseguono le chiusure parziali degli ascensori per Castello a causa del caldo, come disposto dal Comune per le elevate temperature.

Nello specifico, l’impianto delle Scalette Santa Chiara sarà fermo tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.30. L’ascensore dell’Unione Sarda (alto) sarà sospeso tutti i giorni dalle 10 alle 13, ma nelle giornate con avviso di alte temperature, la chiusura si estenderà dalle 10 alle 17. L’ascensore del Bastione Saint Remy, invece, sarà fermo tutti i giorni dalle 11 alle 15.15. In caso di allerta per caldo, la sospensione sarà prolungata dalle 11 alle 18. Per consentire ai cittadini e ai turisti di muoversi e raggiungere Castello, il Comune ricorda i percorsi alternativi proposti dal Ctm.

Per l’ascensore del Bastione: si può salire con il 10, fermata Regina Elena (Bastione) e scendere sempre con il 10, nella fermata vico Regina Margherita (lato civico numero 3). Con un tratto a piedi tra le due fermate, con il 7 si può salire dalla fermata Regina Margherita (Hotel) e scendere dalla fermata Università (Porta Dei Leoni).

Per l’ascensore dell'Unione Sarda (alto), salita con il 10 dalla fermata Regina Elena (Unione Sarda) e discesa nella fermata vico Regina Margherita (lato civico numero 3). Con un tratto a piedi tra le due fermate, si può prendere anche in questo caso il 7 per salire dalla fermata Regina Margherita (Hotel) e scendere alla fermata Lamarmora (fronte Cattedrale).

Per l’ascensore delle scalette di Santa Chiara, si può raggiungere Castello con il 7 nella fermata di piazza Yenne. Per il percorso inverso, bisogna prendere il 7 dalla fermata Lamarmora (fronte Cattedrale).

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