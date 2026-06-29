Ascensori a singhiozzo  per le alte temperature: disagi per tutta l’estate 

L’anno scorso era stata una sorpresa, accolta con iniziale stupore e poi rabbia: per la prima volta i tre ascensori per Castello, durante il periodo estivo, sono rimasti chiusi nelle ore più calde. E ora si replica: da domani gli impianti delle scalette Santa Chiara, bastione Saint Remy e viale Regina Elena (accanto all’ex sede de L’Unione Sarda). Il perché viene spiegato nel documento di chiusura parziale: «Prevista la riduzione del servizio per motivi di sicurezza legati alle elevate temperature, che in questo periodo stanno condizionando anche le attività nel capoluogo sardo». Dunque nonostante le polemiche che hanno accolto questa decisione nel 2025, lo stop viene confermato anche per questa estate. Impossibile trovare un’altra soluzione? Visto il silenzio di questi mesi sembra proprio di no.

Castello più isolato

Dunque da domani il quartiere alto della città sarà un po’ più isolato. Ecco le fasce d’orario (provvisorie e che potranno cambiare in base a temperature alte anche in altri momenti della giornata): l’ascensore delle scalette di Santa Chiara sarà fermo tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.30, quello di viale Regina Elena dalle 10 alle 13 (con possibile estensione fino alle 17 nelle giornate più calde) e quello del Bastione di Saint Remy non sarà in funzione dalle 11 alle 15.15 (in caso di allerta per caldo, la sospensione sarà prolungata fino alle 18). Purtroppo, come ribadito anche nella comunicazione dello stop, questa decisione è dovuta ai «limiti tecnici previsti per il funzionamento degli impianti». Soprattutto per «la temperatura all’interno dei vani corsa e dei locali tecnici che nei mesi estivi possono compromettere il corretto funzionamento degli ascensori e la sicurezza degli utenti».

Le alternative

Il Comune, nella nota che annuncia il via agli orari estivi, ricorda che sono «disponibili percorsi alternativi con le linee del trasporto pubblico che consentono di raggiungere e collegare il quartiere storico di Castello con il resto della città». E poi quello che forse andava fatto prima, molto prima: «Il Comune sta valutando soluzioni tecniche per ridurre le temperature e consentire un utilizzo più esteso degli impianti anche durante il periodo estivo. Nel frattempo, gli orari di chiusura potranno essere modificati in base all'evoluzione delle condizioni meteo». La fine dell’orario estivo non è stata decisa: le prescrizioni rimarranno in vigore sino a nuovo avviso. Con buona pace di residenti e turisti. (m. v.)

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