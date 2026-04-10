Artemis  torna a casa: nella notte l’ammaraggio  

New York. La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra, nel viaggio di ritorno della missione Artemis II che dovrebbe portarla ad ammarare nel Pacifico alle 2,07 italiane di oggi. Sono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 ha portato nuovamente un equipaggio nell'orbita della Luna e alla distanza maggiore dalla Terra mai raggiunta da esseri umani, a fare osservazioni senza precedenti del lato nascosto della Luna e a vedere una spettacolare eclissi di sole.

Gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno percorso oltre un milione di chilometri sulla loro navetta Orion, che hanno voluto chiamare Integrity, e ora si preparano ad affrontare le ultime fasi della missione, tutt'altro che semplici. «Artemis II fa rotta verso casa dopo un viaggio storico intorno alla Luna. Torneremo», ha scritto la Casa Bianca su X. Alle 17.35 italiane gli astronauti si sono svegliati sulle note di “Run to the Water” di Live per affrontare la decima e ultima giornata della missione. Dopo aver sistemato la navetta in modo che nessun oggetto possa fluttuare, avranno il tempo di pranzare e prepararsi alla prima delle fasi cruciali del rientro a Terra, quando la navetta dovrà accendere i motori per portarsi nella traiettoria corretta verso il nostro pianeta.

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