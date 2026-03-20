Arte e “Bistimenta” 

La terza puntata di “Bistimenta”, oggi alle 21 su Videolina, si apre affermando quanto l’eredità di una vita e la trasmissione delle proprie passioni possa arricchire e segnare percorsi indelebili così come avvenuto grazie all’impegno di Zia Assuntina Campus, collezionista e imprenditrice ante litteram quartese. A parlarci di lei saranno la nipote Grazia e la pronipote Damiana Denotti. Ci dedicheremo poi alle opere di Giovanni Marghinotti. E infine vi mostreremo come si realizza la manica a sonette della camicia femminile di Sestu iniziando dall’inamidatura di colletto e polsini. Ospiti della puntata Damiana Denotti e Grazia Falqui, Paolo Sorrentino, Maria Paola Dettori, Rossana Schirru.

Un programma scritto e condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis.