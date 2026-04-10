Arte e “Bistimenta” 

Nella puntata di questa sera di “Bistimenta” (programma scritto e condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis), alle 21 su Videolina, vi mostreremo come si realizza la manica a sonette della camicia femminile di Sestu. Aneddoti e piccoli segreti da scoprire insieme a Rossana Schirru. Andremo ad Oristano a conoscere l’orafo Nanni Rocca, argentiere pratteri di una famiglia la cui storia inizia nei primi dell’800 in Barbagia, a Gavoi, a sa corte manna. Nanni Rocca si dedicherà alla realizzazione di una gancera. A Cossoine, in compagnia del ricercatore Giovanni Manca, ammireremo l’abito femminile caratterizzato dalla gonna nera impreziosita da un terziopelo in seta. Concluderemo con l’analisi delle tempere di Raffaele Aruj, pittore cagliaritano, fotografo e litografo.