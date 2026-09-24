Arte a Selargius 

Questa sera alle 21 va in onda su Videolina “I cinque sensi dell’arte”, con un focus sul primo Salone dell’artigianato artistico a Selargius. Il sogno del ceramista Claudio Pulli si realizza così nella Casa Cara, abitazione storica in stile campidanese su due livelli. Il filo che unisce l’esposizione, tra tessitura, oreficeria, sartoria, ceramica è la valorizzazione dell’artigianato sardo scevro di folklorismi, ma frutto di un’attenta elaborazione e rielaborazione tra tradizione e innovazione.

Ospiti di Ambra Pintore, il ceramista Nanni Pulli, il direttore artistico Marcello Muru e Patrizia Camba stilista, Mabi Sanna artista, Giuliana Collu e Augusto Mola ceramisti.

Il programma è ideato e condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis.