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25 settembre 2026 alle 00:43

Arte a Selargius 

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Questa sera alle 21 va in onda su Videolina “I cinque sensi dell’arte”, con un focus sul primo Salone dell’artigianato artistico a Selargius. Il sogno del ceramista Claudio Pulli si realizza così nella Casa Cara, abitazione storica in stile campidanese su due livelli. Il filo che unisce l’esposizione, tra tessitura, oreficeria, sartoria, ceramica è la valorizzazione dell’artigianato sardo scevro di folklorismi, ma frutto di un’attenta elaborazione e rielaborazione tra tradizione e innovazione.

Ospiti di Ambra Pintore, il ceramista Nanni Pulli, il direttore artistico Marcello Muru e Patrizia Camba stilista, Mabi Sanna artista, Giuliana Collu e Augusto Mola ceramisti.

Il programma è ideato e condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis.

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