Arrivano i giochi inclusivi nel parchetto 

È di nuovo fruibile il parco giochi del Poetto quasi di fronte alla Bussola. Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori di sistemazione dei nuovi giochi che sostituiscono quelli usurati che c’erano prima.

Tra questi è stato installato un gioco multifunzionale, inclusivo, con rampe per l’accesso delle persone diversamente abili. Una struttura di quasi 7 metri per 6, con pannelli lucidi e torretta, destinata ai bambini da uno a 8 anni. È dotata anche di funi per arrampicarsi e scivoli per giocare in sicurezza. L’area giochi comprende inoltre due molle doppie con una sagoma marina e uno scivolo per bambini da uno a 4 anni. Il parco è stato rimesso a nuovo con un finanziamento comunale di 30 mila euro.

Avrà poi modo di essere completato con ulteriori giochi, sempre adatti a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere una pluralità di persone, con o senza disabilità, perché possano essere condivisi e permettano di giocare tutti insieme.

Il restyling dei parchi urbani, e in particolare delle aree verdi più frequentate, tra altalene, giochi a molla, scivoli e piramidi per l’arrampicata, ha interessato nei mesi scorsi tutta la città, con un intervento radicale di messa in ordine e modernizzazione.

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