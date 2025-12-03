VaiOnline
Viabilità.
04 dicembre 2025 alle 00:27

Arriva la “Cagliari respira”, cambia il traffico: sabato e domenica divieti di transito e di sosta 

La città si prepara a ospitare la “Cagliari Respira”, la mezza maratona in programma domenica. Saranno 21,0975 chilometri in un percorso veloce e panoramico: un unico giro cittadino, con partenza da viale Diaz (in prossimità dell'ingresso alla Fiera lato piazza Marco Polo), per poi passare dal centro storico, Sant’Avendrace e Poetto fino al parco naturale di Molentargius, e successivo arrivo all'interno del quartiere fieristico. Inevitabile qualche disagio per i cagliaritani e gli automobilisti, con limitazioni alla viabilità e divieti in vigore dalle 18 di sabato. La mini rivoluzione scatterà dunque alle 18 di sabato: in via Roma lato portici, tra piazza Amendola e il largo Carlo Felice, e in via Regina Margherita, tra la via Roma, via Sardegna e piazza Ingrao, divieto di soasta fino alle 14 di domenica.

Il divieto di transito nelle vie interessate dal tracciato di gara, invece, scatterà tra le 7 e le 13 di domenica 7 ed è istituito all'occorrenza, sino al passaggio dell'ultimo concorrente e alla bonifica del percorso. Nei quartieri di Stampace Basso e S. Avendrace la circolazione veicolare verrà sospesa per il tempo necessario al transito dei maratoneti. Tutte le info sui cambiamenti sul sito istituzionale del Comune. ( ma. mad. )

