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Arzachena.
21 marzo 2026 alle 00:54

Arriva il via libera per la villa di Vacchi 

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Via libera di tutti gli enti (Corpo Forestale, Regione e ora Comune di Arzachena) per la conformità urbanistica di Villa Vacchi a Pantogia. L’edificio (1.200 metri quadrati più mille di terrazze, campo da padel, discoteca, 2 lodge con suite, 15 camere) dell’imprenditore e influencer bolognese Gianluca Vacchi è sotto sequestro da tre anni per presunte cubature abusive, la mancata predisposizione dello relazione geologica e soprattutto per la presunta violazione del vincolo Hg3 (pericolo elevato di frana) di una porzione dell’immobile. Il pm scrive che la condotta «ha viziato l’iter procedimentale, rendendo di fatto abusivo l’intero organismo edilizio».

Nei giorni scorsi si è aperto il processo, ma nel frattempo da fonti qualificate arriva la conferma che il Comune di Arzachena ha preso atto di due circostanze. La proprietà ha provveduto a dare esecuzione alle ordinanze di demolizione e rimessione in pristino del Comune, la cubatura non autorizzata è stata eliminata. Ma il dato rilevante è soprattutto quello del vincolo Hg3 (pericolo elevato di frana). Infatti la società proprietaria della villa ha ottenuto il nulla osta dalla Regione, quindi non si pone più la questione del della realizzazione di un immobile “senza autorizzazione in area a rischio idrogeologico a pericolosità elevata”. Ora la parola passa alla Procura di Tempio e ai giudici. Gli indagati sono Gianluca Vacchi, il progettista della residenza di Pantogia, Giovanni Faggioli e l’impresario di Arzachena che ha realizzato l’opera, Giovanni Maria Filigheddu. Le difese (Gian Comita Ragnedda, Gino Bottiglioni , Giampaolo Murrighile, Cristina Mela e Fabio Varone) stanno predispondendo una memoria con tutti i permessi rilasciati a Vacchi.

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