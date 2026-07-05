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Sestu.
06 luglio 2026 alle 00:43

Arriva il nuovo asfalto, domani chiude via Tripoli 

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Rattoppi, dislivelli, un fondo stradale completamente rovinato. I lavori per sostituire le condutture in via Tripoli a Sestu, a cura di Abbanoa, sono finiti. Ma i segni si vedono e fin troppo. Per questo arriverà un nuovo asfalto. «Per urgenti lavori di fresatura e bitumatura, via Tripoli sarà chiusa al traffico completamente» da domani, annuncia una lettera arrivata nelle case dei residenti, «si potrà passare solo a piedi». La via era stata prima chiusa a tratti per mesi per cambiare le condotte, ora del tutto, e i residenti dovranno parcheggiare lontano.

«Si tratta di opere di fresatura e bitumatura necessarie per restituire alla strada condizioni di piena sicurezza e regolarità – spiega il sindaco Michele Cossa –. I lavori avranno una durata limitata e, salvo imprevisti, saranno completati nel giro di pochi giorni. L’interdizione della circolazione veicolare indicata nell’avviso rappresenta una misura di sicurezza prevista durante le lavorazioni, ma sarà applicata solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle operazioni».

Matteo Taccori, consigliere con delega ai Lavori Pubblici, aggiunge: «Siamo consapevoli dei sacrifici e disagi per i residenti, ma l’intervento, concordato con Abbanoa, non era più rimandabile. Ora la comunità avrà una nuova rete idrica moderna ed efficiente, un nuovo manto stradale. Vigileremo a stretto contatto con Abbanoa, affinché il ritorno alla normalità avvenga nel più breve tempo e con il minor disagio possibile».

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