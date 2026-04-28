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Via Livatino.
29 aprile 2026 alle 00:20

Arrestato dopo il furto al market 

Un 38enne sorpreso in casa con 102 stecche di sigarette e 14 Gratta e Vinci 

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Il blitz dei carabinieri del Reparto radiomobile della Compagnia di Quartu era scattato da alcune ore nel centro abitato e nella periferia con posti di blocco. Verso le due, però, qualcuno è riuscito a forzare alcuni degli ingressi del market SuperPan in via Rosario Livatino: la mobilitazione è stata immediata con una pattuglia dello stesso Radiomobile della Compagnia di via Milano che è riuscita rapidamente a dare la svolta all’indagine recuperando parte della refurtiva rubata nel bar del grande emporio arrestando un 38enne, cagliaritano, con l’accusa di furto aggravato.

L’arrestato

Si tratta di Antonello Dalpadulo: l’uomo, che era sottoposto all'obbligo di dimora e alla permanenza domiciliare notturna, è stato fermato dopo che nella sua abitazione durante una perquisizione le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare parte della refurtiva appena rubata al market: 102 pacchetti di sigarette di varie marche e 14 Gratta e Vinci. Un’operazione condotta a tempo di record e che adesso si propone di risalire ai complici dell’indagato: i carabinieri sono convinti che a compiere il colpo nella via Livatino, siano stati almeno in tre o in quattro. Per questo, i militari hanno già esaminato le immagini delle telecamere. Si muovono anche sulle tracce di qualche testimonianza che potrebbe tornare utile nell’economia delle indagini.

Il blitz

Il blitz è scattato in piena notte: erano le 2 quando qualcuno ha forzato un ingresso del Supermercato SuperPan nella via Lavatino, svuotando il bar delle sigarette e dei Gratta e Vinci. L'arrivo dei carabinieri mobilitati dalla centrale operativa di via Milano, ha messo in fuga i ladri: i successivi accertamenti hanno però subito consentito di ricostruire l’accaduto e di individuare uno dei presunti autori del colpo.Ieri mattina i carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo all’interno del market recuperando anche le immagini di alcune telecamere piazzate anche nelle strade che portano al SuperPan. Sarebbero state rilevate impronte all’interno del locale. L’indagine che potrebbe avere sviluppi anche nelle prossime ore. Ancora non si conosce l’ammontare del bottino. L’arrivo dei militari ha convinto i malviventi ad allontanarsi con le sigarette e i Gratta e Vinci.

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