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Domusnovas.
05 novembre 2026 alle 00:24

Armi e munizioni in casa, nei guai due bracconieri 

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Sono stati fermati dai ranger della Forestale mentre, a bordo della loro auto, andavano verso il monte. Durante una breve perquisizione del mezzo, gli agenti hanno trovato un fucile da caccia (detenuto illegalmente e di provenienza non giustificata), oltre a un cospicuo quantitativo di munizioni, diversi coltelli e una mannaia. Padre e figlio di Domusnovas, sono stati così denunciati. Gli agenti del nucleo investigativo di Iglesias hanno dunque esteso il controllo anche alle abitazioni dei due. Dopo le perquisizioni domiciliari, eseguite con il supporto del personale delle stazioni forestali della zona, sono stati sequestrati un secondo fucile da caccia clandestino, diverse centinaia di cartucce per fucile e armi ad aria compressa; strumentazione per la caccia notturna, tra cui torce ad alta intensità per fucile e ottiche di precisione; numerosi lacci in acciaio, micidiali mezzi di cattura non selettivi in grado di straziare cinghiali e altre specie selvatiche o domestiche (come cervi, cani e capre). L’operazione nell’ambito della costante azione di prevenzione e repressione delle attività venatorie illecite e dei connessi traffici di armi, svolta dal Corpo Forestale a tutela della fauna e della sicurezza pubblica sul territorio regionale.

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