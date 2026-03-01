VaiOnline
Capoterra.
01 marzo 2026 alle 02:39

Area commerciale verso l’ok definitivo 

Ruggeri: ambiente a rischio, conseguenze per Maddalena Spiaggia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutte bocciate le osservazioni sulla zona commerciale che sorgerà tra la strada statale 195, la strada provinciale 91 e via Santa Barbara: il Consiglio comunale non ha accolto neppure una delle dieci obiezioni al progetto presentate dall’imprenditore e amministratore del condominio di Maddalena spiaggia, Giovanni Ruggeri. Il piano di lottizzazione, che apre le porte a un fast food, un supermercato e un’altra attiva commerciale di altro tipo tornerà in Aula la prossima settimana per l’approvazione definitiva.

Le osservazioni

Ruggeri, che aveva presentato osservazioni legate alla tutela ambientale, e al rischio per il tessuto economico locale con l’avvento del nuovo polo commerciale, continua a ritenersi contrario alla trasformazione urbanistica di quell’area: «La seduta del Consiglio comunale è stata surreale, con il tecnico del Comune che leggeva le osservazioni dicendo che per legge quello che chiedevo non poteva essere accettato e la maggioranza che ripeteva la stessa cosa. Dove vogliono realizzare un’area commerciale doveva sorgere il centro intermodale dei trasporti, che ora sposteranno a Maddalena in una zona già fragile e non idonea». Stefano Piano, ex presidente del Consiglio comunale, si schiera con Ruggeri: «La maggioranza ha fatto male a non tenere conto delle osservazioni, i centri commerciali ovunque distruggono le piccole attività che tengono in piedi il tessuto sociale, e lasciano il deserto dopo che chiudono».

Gli obiettivi

L’ex sindaco Francesco Dessì ha votato positivamente alcune osservazioni: «Soprattutto quelle legate alla necessità di avere maggiori spazi verdi, in ogni caso non sono d’accordo all’idea di questa maggioranza di spostare il centro modale a Maddalena». Il capogruppo del Pd, Efisio De Muru, crede nelle potenzialità del progetto: «Le osservazioni dell’architetto Ruggeri erano articolate e molto chiare, così come le controdeduzioni dell’ufficio comunale, ho votato a favore della richiesta di Ruggeri di una maggiore presenza di aree verdi; ma come ho già detto in precedenza, quella porzione di territorio di proprietà privata, tra la provinciale 91 e la Ss 195, rischiava di essere desolatamente vuota, pertanto valuto positivamente l’intervento di soggetti privati che si impegnano a rispettare gli interessi comunali, creando occupazione nel nostro territorio».

La plusvalenza

Il sindaco, Beniamino Garau, difende le scelte urbanistiche della sua amministrazione: «La variante urbanistica che consentirà la nascita di un’area commerciale di medie dimensioni alle porte di Capoterra garantirà alle casse comunali una plusvalenza di 100mila euro; oltretutto il piano prevede una rotatoria all’altezza di via Ischia, che renderà più scorrevole e sicuro l’ingresso alla strada provinciale 91».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 