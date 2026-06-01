Arca e Culeddu, sfida tra ex assessori 

Due liste civiche alla conquista del Comune. Da una parte Federica Arca, 48 anni, già assessore del compianto sindaco Romano Benevole, a capo della lista “Impegno per Birori”. Dall’altra Orazio Culeddu, 54 anni, assessore uscente con la sindaca Silvia Cadeddu, con “Birori. Trasparenza e partecipazione”. Si dovranno spartire 234 voti, con 10 candidati per parte, tra cui diversi ex: quella in atto appare una campagna elettorale senza esclusione di colpi, fino all'ultimo voto.

La ricetta Arca

«Ci proponiamo di offrire nuove opportunità di partecipazione e cambiamento, rappresentando un impegno coraggioso in un momento storico complesso, in cui scarseggiano le persone disposte a dedicarsi con passione al bene comune», spiega Federica Arca. «L’obiettivo principale per un Comune come il nostro deve essere il miglioramento della qualità della vita, della tutela ambientale, dell’attenzione alla persona, attraverso politiche per l’occupazione, il rafforzamento delle relazioni umane il benessere collettivo, con particolare attenzione alla sanità, ai servizi sociali, alla cultura, allo sport e alla tutela dell’ambiente e dei beni archeologici. Sul piano programmatico, ci impegniamo a realizzare un progetto di sviluppo economico e sociale, con il rilancio culturale, infrastrutturale e promozione del territorio».

Le idee di Culeddu

Replica Orazio Culeddu, che con la sua squadra si pone come obiettivo il perseguimento del bene comune della collettività da conseguire attraverso la trasparenza e la partecipazione.

«Siamo fermamente convinti che la nostra comunità sia un bene che appartenga a tutti – dice Orazio Culeddu – ma anche una ricchezza dell’intero territorio per le sue bellezze ambientali, la sua storia, le sue tradizioni e la sua cultura. Saremo attenti alla buona coesione sociale, saremo vicini alle famiglie e alle categorie deboli, agli anziani, ai diversamente abili, ai giovani senza una occupazione. Andremmo a sostenere specifiche azioni per le nuove generazioni politiche e i servizi per l’infanzia. Intendiamo operare sempre con trasparenza, preservando sempre la legalità e la giustizia».

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