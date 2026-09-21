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22 settembre 2026 alle 00:31

Apre il maxi cantiere in via Monsignor Virgilio 

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Avanti tutta. Avanti come pianificato nelle ultime settimane. Pochi minuti prima delle 8 di ieri, le squadre di operai della Perino appalti, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto della riqualificazione di via Monsignor Virgilio, hanno debuttato nel primo tratto che terrà a battesimo l’intervento da 5 milioni di euro. C’erano pure gli amministratori comunali, che hanno voluto vedere da vicino l’inaugurazione del cantiere: l’area è stata delimitata tra le vie Tirso e Logudoro, proprio all’altezza delle scuole elementari centrali. L’opera sarà finanziata con 3,25 milioni di euro di trasferimenti regionali e 1,75 milioni di euro attraverso il Fondo Jessica, risorse erogate della Banca europea per gli investimenti con mutuo a tasso zero. I lavori interesseranno progressivamente la viabilità compresa tra le vie Cedrino e Sardegna.

Il progetto, oltre alle linee annunciate nei giorni scorsi, prevede anche un nuovo accesso a piazza Rinascita, il potenziamento della rete idrica del Consorzio di bonifica per l’irrigazione delle nuove piantumazioni, la realizzazione di una piazza nell’area del parcheggio multipiano e la sistemazione delle pertinenze esterne della scuola. Un intervento atteso da tempo che interesserà un’ampia area della cittadina. Non sono esclusi disagi, ma l’amministrazione ha annunciato di voler tenere un dialogo aperto con residenti e commercianti. (ro. se.)

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