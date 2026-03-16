Apre il cantiere, chiude al traffico via Cagliari 

Un nuovo capitolo nelle chiusure al traffico a Sestu per lavori. Questa volta tocca a via Cagliari, ma sarà solo per la giornata di oggi. Per consentire dei lavori in un’abitazione infatti la via sarà chiusa parzialmente, dal punto dove si incrocia con Piazza Sant’Antonio e via Monserrato, fino all’incrocio con via Regina Elena. Potranno passare solo i residenti, gli autobus di linea soltanto tra le 12 e le 15. Chiude così anche se solo temporaneamente una delle strade principali per lasciare Sestu, che, anche se stretta, resta sempre ad altissimo traffico. Il percorso alternativo prevede di entrare in via Scipione, proseguire in via Costantino Imperatore, svoltare in via Caracalla, poi svoltare in via Ottaviano Augusto, proseguire in via Costituzione, e infine da qui immettersi nella parte terminale di via Cagliari. Via Monserrato in direzione Policlinico invece si può raggiungere passando da Corso Italia e poi da via Bologna. Il Comune sistemerà dei cartelli. Resta comunque il potenziale disagio con tante strade chiuse al traffico: via Tripoli, dove da qualche giorno fervono i lavori di Abbanoa, che dovrebbero durare circa due mesi. E poi i lavori per il percorso pedonale in via Giulio Cesare o via sa Cantonera, che, meteo permettendo, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere asfaltata a fine mese.

Ci sono in arrivo anche novità al quartiere Dedalo. Qui niente chiusura al traffico ma per consentire lo sfalcio delle erbacce è vietata la sosta in viale Vienna e tra vico I Bruxelles e vico II Bruxelles, fino al termine delle operazioni, iniziate ieri.