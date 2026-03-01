VaiOnline
Macomer.
01 marzo 2026 alle 02:38

Appello per la storica incompiuta 

Dopo 17 anni di silenzio l’amministrazione comunale di Macomer sollecita la Regione e la Provincia per il completamento della circonvallazione Bonu Trau-Tossilo. La strada è una delle incompiute nel Marghine e non è un’arteria marginale. Si tratta del prolungamento della circonvallazione urbana di Macomer e del suo raccordo con la statale 131. Era stata concepita per deviare il traffico pesante fuori dall’abitato evitando l’attraversamento nelle vie interne della cittadina. La strada è in parte realizzata, ma non bitumata, a partire dalla rotatoria sulla strada per San Leonardo fino a un ponte realizzato su un ruscello dietro il Cpr. Tutto il resto è da fare. Il Comune ora ripropone la ripresa dei lavori. Per l’intervento servono 10 milioni di euro.

La richiesta

«La realizzazione di questa strada - dice Danilo Masala, assessore ai Lavori pubblici - risolverebbe definitivamente il problema del traffico pesante che attraversa l’abitato, che crea immensi danni alla viabilità interna». Intanto, sono stati appaltati i lavori per la sistemazione dell’ingresso nord della cittadina, grazie a un milione e 300 mila euro, finanziato in parte dalla Regione e in parte dal Comune, attraverso un mutuo. L’arteria, di competenza comunale, parte dal bivio per Bosa, collega il poliambulatorio di Nuraghe Ruju, fino all’ingresso della cittadina, e comprende anche via Lussu, col proseguimento fino alla zona dello stadio di Scalarba. Sollecitata dall’amministrazione comunale, la Provincia interviene anche per la sistemazione della strada per l’uscita ovest di Macomer verso il monte Sant’Antonio e il Montiferru, che versa in condizioni precarie. Il Comune chiede a Provincia e Regione la sistemazione dell’ex Carlo Felice, che collega Macomer con la statale 131 verso Cagliari e Oristano e attraversa l’area industriale di Tossilo. Arteria stretta, in condizioni disastrose, con enormi buche, avvallamenti, strettoie e numerose frane, trafficata prevalentemente da mezzi pesanti diretti alla zona industriale di Tossilo e al termovalorizzatore. Una strada pericolosa, teatro di numerosi incidenti stradali.

