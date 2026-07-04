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Bultei.
05 luglio 2026 alle 00:30

Anziano morto in un incidente: ultimo saluto a Esporlatu 

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Si è tenuto ieri a Esporlatu l’ultimo saluto per Salvatore Antonio Carta, l’80enne morto in auto giovedì scorso. La cerimonia funebre ha avuto luogo nella chiesa di San Gavino Martire, nel paese del Goceano di cui era originario, alla presenza di parenti e amici. Anche se l’uomo viveva da tempo a Bultei, ad appena 20 km di distanza, mentre lo scenario del suo incidente mortale è stato quello della strada provinciale 10 in direzione di Bono. Quattro giorni fa, intorno alle 11.30, l’uomo percorreva l’arteria dell’entroterra, che collega i tre centri citati, di ritorno da una seduta di fisioterapia, quando ha perso il controllo della Fiat Panda di cui era alla guida. Potrebbe essere stato un malore a provocare l’improvvisa deviazione dalla carreggiata del pensionato finito in una campagna laterale e contro un palo. Nonostante, sembrerebbe, la scarsa velocità della sua andatura, l’impatto, o forse un infarto, hanno avuto conseguenze letali. Le sue condizioni sono apparse gravi ai primi soccorritori intervenuti sul posto e, in seguito, al personale sanitario del 118, subito allertato. Si è anche attivato l’elicottero dell’Areus per cercare di salvare la vita dell’anziano ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Salvatore Carta ha infatti perso la vita poco dopo. Insieme ai soccorsi, erano presenti in loco anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Bono e Bultei.

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