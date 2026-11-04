Anziana pensionata aggredita e rapinata nella sua abitazione 

Rapinata e aggredita nel quartiere di Sant’Orsola. Paura per una 85enne che, nelle prime ore del mattino di ieri, si è trovata i ladri in casa, in via Sette Fratelli, all’interno del Condominio villaggio “I Gelsi”, composto da villette a schiera. Uno o più uomini, secondo una prima ricostruzione, sono entrati in camera da letto, si presume attraverso la finestra, e hanno strattonato la donna tirandole i capelli oltre a strapparle dal collo la catenina. Alla vittima, a cui è stato portato via il telefono, è arrivata poi anche l’intimazione di consegnare i soldi e i gioielli, beni con cui i malviventi si sono dileguati nel buio.

Una volta dato l’allarme sul posto sono arrivate le Volanti della polizia di Stato per i primi rilievi di un’indagine, affidata alla Squadra mobile, che dovrà far luce sull’identità degli autori dell’effrazione e su come siano arrivati nell’area. Il Villaggio è infatti chiuso da una cancellata elettrica ma vi si può arrivare attraverso i campi limitrofi e scavalcando un muretto che fa da confine con le proprietà interne. «In teoria siamo protetti e abbiamo anche le telecamere – racconta una vicina – in realtà qui di furti ne abbiamo già avuti altri». Da capire adesso se l’obiettivo era già nel mirino dell’autore o degli autori, oppure se l'irruzione nella casa dell'85enne sia stata una scelta improvvisata. Intanto la donna, subito soccorsa e assistita dai figli, ha scelto almeno in mattinata di non andare in ospedale.

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