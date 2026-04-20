Antonio Caprarica L’Occidente distrutto da Trump “il bullo”  

Sarà Antonio Caprarica l’ospite dell’ottavo incontro di “Domucratica”, la scuola di politica promossa dalle Acli Provinciali di Sassari. L’appuntamento è in programma per lunedì 4 maggio alle 16.30, alla Biblioteca Universitaria di Sassari, in piazza Fiume, e sarà dedicato alla presentazione del volume “Il bullo. Come Donald Trump ha distrutto l’Occidente”. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Genera Associazione Culturale e Genera Festival, nell’ambito del Maggio dei Libri, rafforzando il legame tra approfondimento culturale, dibattito pubblico e promozione della lettura come pratica di cittadinanza attiva.

A introdurre e coordinare l’incontro sarà Giuseppe Fresu, presidente delle Acli Provinciali di Sassari. Dialogheranno con l’autore Marco Calaresu, professore di Scienza politica e Relazioni internazionali dell’Università di Sassari, Anna Alberti, professoressa di Diritto costituzionale e pubblico dell’Università di Sassari, e Silvio Lai, deputato della Repubblica italiana.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

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