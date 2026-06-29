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Il bando.
30 giugno 2026 alle 00:22

Antiquariato e vintage, gestione dei mercatini 

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Antiquariato, vintage e collezionismo e affini. Sono stati pubblicati gli avvisi per la manifestazione d’interesse per la realizzazione e la gestione di mercati tematici in piazza del Carmine e piazza Giovanni XXIII a partire dal 2027. Le due procedure sono stata avviate dal servizio Suape, mercati e attività produttive, con due determinazioni dirigenziali.

Per partecipare

I bandi sono rivolti alle associazioni territoriali di categoria dei commercianti, ai consorzi o alle cooperative di commercianti e produttori, o a raggruppamenti. Si potrà richiedere la partecipazione solo per uno dei siti di interesse: quindi solamente per piazza del Carmine o piazza Giovanni XXIII. Il Comune, per proprie esigenze – si legge nei due avvisi – si riserva la disponibilità del sito per un massimo di cinque domeniche all’anno, con preavviso agli interessati non inferiore a una settimana, salvo casi di forza maggiore. In piazza del Carmine, qualora fosse necessario rendere disponibile l’area per la realizzazione del mercatino natalizio nel mese di dicembre, il mercato sarebbe trasferito per tutto il mese in Piazza Giovanni XXIII.

Scadenze

L’autorizzazione riguarda il triennio 2027-2029, previo rilascio di annessa concessione di suolo pubblico. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 20 settembre 2026. I progetti saranno valutati da una commissione nominata dal Servizio Suape., mercati, attività produttive e sarà composta da tre dipendenti dell’amministrazione comunale.

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