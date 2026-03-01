VaiOnline
Via Santa Maria Chiara.
01 marzo 2026 alle 02:40

Anni di burocrazia, solo 7 ore per rifare l’asfalto 

Via Santa Maria Chiara, soprattutto la parte iniziale, aspettava da anni l’arrivo di mezzi e operai a stendere il nuovo manto stradale per coprire quelle voragini che la facevano assomigliare a una paesaggio lunare. In sette ore il Comune risolve il problema, attiva i lavori notturni e senza pesare sul traffico (in un’arteria che collega Pirri con Cagliari). Un esempio di buone pratiche, dunque.

«Approfittando della pausa dalle piogge e del lieve aumento delle temperature notturne, prosegue il programma di rifacimento degli asfalti in città. Mentre continuano gli interventi in via Dante, nella notte tra venerdì e sabato abbiamo completato un intervento importante in via Santa Maria Chiara, una delle arterie più trafficate nei giorni lavorativi perché collega la parte est della città metropolitana con il centro», spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. E aggiunge: «La scelta del lavoro notturno è stata organizzata per limitare al massimo i disagi alla circolazione e consentire la riapertura già dalla mattinata di sabato. Pur essendo prevista in via Santa Maria Chiara la realizzazione di un collettore nell’ambito delle opere contro il dissesto idrogeologico, la strada aveva bisogno di un intervento immediato. Interveniamo dove serve, con programmazione e buon senso, dando priorità alla sicurezza e alla funzionalità della rete viaria». ( ma. mad. )

