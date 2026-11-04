SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il caso.
05 novembre 2026 alle 00:25

Animali morti tra i vestiti usati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non sono bastate nemmeno le tre giornate di ritiro previste a settimana. I contenitori per la raccolta degli abiti usati continuano ad essere presi di mira dagli incivili.

Non solo vengono regolarmente trasformati in discariche colme di bustoni che vengono lasciati anche tutto attorno, ma all’interno viene gettato anche quello che non ti aspetti: nei giorni scorsi, ma capita di frequente, gli addetti alla raccolta hanno infatti recuperato anche animali morti, dei gattini, gettati via dentro alcune buste, con il contorno di un odore nauseabondo.

Proprio per evitare tutto questo nelle scorse settimane sono stati eliminati i contenitori per la raccolta degli abiti usati all’incrocio tra via Marconi e piazza Azuni a fianco alla macchinetta per lo scatto delle fototessere, ma il problema persiste in altre zone della città come via san Benedetto, piazza IV Novembre e il parchetto tra via Marconi e via Merello.

Qui i contenitori erano stati trasferiti da via San Francesco in via sperimentale e nonostante le proteste dei residenti della zona non sono ancora stati spostati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Midterm

«Una caduta pesante per Trump, adesso arrivano due anni difficili»

Il docente: il presidente e i Dem dovranno trattare su ogni cosa 
Cristina Cossu
Consiglio

Commissioni, l’intesa divide i 5Stelle

Sale la tensione nel Movimento dopo l’accordo col Pd che sacrifica Li Gioi 
Roberto Murgia
L’intervista

«Sono un ragazzino, mai una sbronza e leggo tutti i giornali»

Nella sua casa di Nuoro festeggiato dai figli e dal sindaco Emiliano Fenu 
Gianfranco Locci
L’intervista

«Attacchi hacker? È bastata una password»

Giuseppe Deiana