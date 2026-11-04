Animali morti tra i vestiti usati 

Non sono bastate nemmeno le tre giornate di ritiro previste a settimana. I contenitori per la raccolta degli abiti usati continuano ad essere presi di mira dagli incivili.

Non solo vengono regolarmente trasformati in discariche colme di bustoni che vengono lasciati anche tutto attorno, ma all’interno viene gettato anche quello che non ti aspetti: nei giorni scorsi, ma capita di frequente, gli addetti alla raccolta hanno infatti recuperato anche animali morti, dei gattini, gettati via dentro alcune buste, con il contorno di un odore nauseabondo.

Proprio per evitare tutto questo nelle scorse settimane sono stati eliminati i contenitori per la raccolta degli abiti usati all’incrocio tra via Marconi e piazza Azuni a fianco alla macchinetta per lo scatto delle fototessere, ma il problema persiste in altre zone della città come via san Benedetto, piazza IV Novembre e il parchetto tra via Marconi e via Merello.

Qui i contenitori erano stati trasferiti da via San Francesco in via sperimentale e nonostante le proteste dei residenti della zona non sono ancora stati spostati.

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