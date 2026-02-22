Angie, la cantante di Uta entra al serale di “Amici” 

«Posso chiamare casa?». Angelica Ibba in arte Angie è la seconda cantante a conquistare la maglia del serale di “Amici di Maria De Filippi” edizione numero 25, e il suo primo pensiero è dare la bella notizia alla sua famiglia a Uta. La ventiquattrenne sarda ha convinto i tre giudici Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli interpretando “Die on This Hill” di Sienna Spiro. Ma soprattutto dimostrando in questi mesi di avere già alle spalle una solida identità musicale.

Oltre alle diverse cover che ha proposto, tra cui “Minuetto” di Mia Martini, “Paracetamolo” di Calcutta, “One” degli U2 e “Meraviglioso amore mio” di Arisa, stanno raccogliendo migliaia di streaming gli inediti “Poco poco” e soprattutto l'ultimo, “Millemila missili”.

Classe 2001, Angie ha debuttato in tv a 9 anni nella quarta edizione di “Ti lascio una canzone” poi nel 2018 ha partecipato a “The Voice of Italy”. Diplomata all'accademia Vms Italia di Loretta Martinez, nel 2022 ha debuttato con il singolo “Scema”, scritta insieme a Adel Al Kassem e Riccardo Scirè. Con ADA Music Italy ha pubblicato il suo primo EP, “Per te”, ma è con “Frasi mai dette”, scritto con Steve Tarta, che è esplosa sui social con oltre un milione di ascolti. Nella primavera 2024 ha firmato il primo contratto con una major, EMI Records Italy/Universal Music, con cui ha rilasciato il brano “Vent’anni”. A dicembre 2024 con “Scorpione” ha tentato la scalata al Teatro Ariston a Sanremo Giovani. Non ce l'ha fatta, ma è stato un trampolino di lancio: pochi mesi dopo sarebbe entrata nella fucina di talenti più famosa della tv conquistando ora la fase finale ( a.d. ).

