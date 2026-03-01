VaiOnline
Il ricordo.
01 marzo 2026 alle 02:37

Andrea Bocelli: «La prima volta all’Ariston mia madre si sedette accanto a Gino Latilla» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha venduto milioni di dischi, ha girato il mondo, ma le radici della sua carriera sono piantate qui in Liguria al Festival della canzone italiana. Superospite della serata finale, racconta: «Sono passati 30 anni da quando ho calcato questo palcoscenico per la prima volta dando l'inizio ufficiale alla mia carriera. Era il 1994. Ho tanti ricordi ma i primi sono legati ai miei genitori che sono venuto qui all’Ariston con grandi emozioni e speranza. Anche il loro posizionamento rispecchiava il loro carattere: mio padre si è messo con le spalle al muro in fondo al teatro, aveva un carattere schivo. E mia madre che era molto esuberante, si è messa in prima fila vicino a Gino Latilla».

Secondo Bocelli «è stato un momento di svolta della mia carriera e le mie radici sono qui. Sono molto legato a questo palcoscenico, qui è iniziata ufficialmente la mia carriera». E poi precisa: «Con la musica ho cominciato però da quando ero bambino e poi nei pianobar. Mi ricordo che mi dicevano: “Dovresti andare a Sanremo!”. Ma io dicevo: “Ci sono stato con i miei al mare”. E poi invece mi ci sono trovato ed è iniziato tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 