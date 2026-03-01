Andrea Bocelli: «La prima volta all’Ariston mia madre si sedette accanto a Gino Latilla» 

Ha venduto milioni di dischi, ha girato il mondo, ma le radici della sua carriera sono piantate qui in Liguria al Festival della canzone italiana. Superospite della serata finale, racconta: «Sono passati 30 anni da quando ho calcato questo palcoscenico per la prima volta dando l'inizio ufficiale alla mia carriera. Era il 1994. Ho tanti ricordi ma i primi sono legati ai miei genitori che sono venuto qui all’Ariston con grandi emozioni e speranza. Anche il loro posizionamento rispecchiava il loro carattere: mio padre si è messo con le spalle al muro in fondo al teatro, aveva un carattere schivo. E mia madre che era molto esuberante, si è messa in prima fila vicino a Gino Latilla».

Secondo Bocelli «è stato un momento di svolta della mia carriera e le mie radici sono qui. Sono molto legato a questo palcoscenico, qui è iniziata ufficialmente la mia carriera». E poi precisa: «Con la musica ho cominciato però da quando ero bambino e poi nei pianobar. Mi ricordo che mi dicevano: “Dovresti andare a Sanremo!”. Ma io dicevo: “Ci sono stato con i miei al mare”. E poi invece mi ci sono trovato ed è iniziato tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA