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Lanusei
30 agosto 2026 alle 00:23

Andala Segura Un sentiero da curare  

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Un tempo, prima del ciclone Harry, uno dei sentieri del bosco Seleni era davvero un Andala Segura, accessibile a tutti, delimitato, protetto. Un fiore all’occhiello del bosco tanto amato a Lanusei. Oggi, mesi dopo la tempesta capace di sradicare centinaia di alberi, il sentiero è ancora gravemente danneggiato, non fruibile alle persone disabili. Necessita di cure urgenti per cui il Comune sta cercando di trovare i fondi. «A ottobre continueremo il taglio con il nuovo cantiere cominciato da pochi giorni in modo da liberare nuove aree – spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente Maria Tegas». Sussiste infatti il problema di numerosi alberi abbattuti ancora da rimuovere. Per sistemare l’anello bisognerà aspettare: «Siamo in attesa di nove risorse, tante ne abbiamo investito per ripulire e sistemare una piccola parte». Un bosco pulito è un bosco sicuro. Sperando non accadano nuovi disastri.

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