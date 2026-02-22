VaiOnline
Quartucciu.
23 febbraio 2026 alle 00:35

Ancora rifiuti abbandonati in via della Pace 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora rifiuti abbandonati a Quartucciu. Nuove segnalazioni da via della Pace, dove nei parcheggi in prossimità della rotonda di via Don Minzoni, tornano a comparire sacchi abbandonati vicino ai cestini pubblici, tra le aiuole e la pista ciclabile. All’interno bottiglie di vetro e contenitori di varia natura. Il fenomeno è ben noto ai residenti della zona e si verifica con frequenza, peggiorando nel fine settimana.

Le buste inoltre si accumulano rapidamente e restano per giorni, alimentando ulteriore degrado. Il risultato è un effetto a catena che trasforma l’area in un punto di conferimento illegale. Cresce così la rabbia di chi vive nella zona che chiede più controlli, oltre a interventi tempestivi come la verifica dei sistemi di videosorveglianza del cimitero comunale. Una richiesta per fermare un fenomeno che si ripete ciclicamente e che compromette il decoro urbano e la sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 