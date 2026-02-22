Ancora rifiuti abbandonati in via della Pace 

Ancora rifiuti abbandonati a Quartucciu. Nuove segnalazioni da via della Pace, dove nei parcheggi in prossimità della rotonda di via Don Minzoni, tornano a comparire sacchi abbandonati vicino ai cestini pubblici, tra le aiuole e la pista ciclabile. All’interno bottiglie di vetro e contenitori di varia natura. Il fenomeno è ben noto ai residenti della zona e si verifica con frequenza, peggiorando nel fine settimana.

Le buste inoltre si accumulano rapidamente e restano per giorni, alimentando ulteriore degrado. Il risultato è un effetto a catena che trasforma l’area in un punto di conferimento illegale. Cresce così la rabbia di chi vive nella zona che chiede più controlli, oltre a interventi tempestivi come la verifica dei sistemi di videosorveglianza del cimitero comunale. Una richiesta per fermare un fenomeno che si ripete ciclicamente e che compromette il decoro urbano e la sicurezza.

