Ancora fuori Mazzitelli e Pavoletti 

Asseminello riapre per i rossoblù, che ripartono verso la delicata sfida con l’Atalanta in programma lunedì alle 18.30 contro l’Atalanta. Sono due le assenze nel gruppo guidato da Fabio Pisacane e dal suo staff: Luca Mazzitelli e Leonardo Pavoletti, che hanno svolto lavoro personalizzato. Per l’ex del Como 9 presenze dal primo minuto, 9 subentri, 9 partite in panchina, 6 assenze per infortunio. Per il senatore rossoblù una sola presenza fra i titolari, 12 ingressi dalla panchina, 14 partite viste da fuori e 5 saltate per problemi fisici.

La preparazione alla gara di lunedì sera alla Unipol Domus, posticipo della 34ª giornata del campionato di Serie A, è iniziata ieri mattina con dei lavori di attivazione in palestra, poi il trasferimento in campo: esercitazioni tecniche e dedicate al possesso con finalizzazione dell’azione. Oggi nuovo allenamento al mattino.

E ieri sera tutti davanti alla tv per assistere al match di Coppa Italia con l’Atalanta impegnata contro la Lazio nella semifinale di ritorno. In campionato, nella gara d’andata fra i nerazzurri di Palladino e la squadra rossoblù, fu Scamacca a fare la differenza con il gol d’apertura, seguito dal pareggio firmato da Gaetano, prima del definitivo 2-1 sempre dell’attaccante romano all’81’. (e.p.)

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