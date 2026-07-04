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Carbonia
05 luglio 2026 alle 00:32

Ancora fiamme tra via Dalmazia e via del Minatore 

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Ancora un incendio nella periferia nord di Carbonia. Nella serata di ieri le fiamme hanno interessato un area tra la parte finale di via Dalmazia, via del Minatore e la rotonda che porta all’ospedale Sirai. L’area che ogni estate viene presa di mira dagli incendiari è quella dove si trovavano le strutture e due pozzi della miniera di Sirai. Le fiamme hanno interessato un campo di sterpaglie e solo grazie all’intervento delle forze a terra e dell’elicottero decollato dalla base in località Ceramica a Iglesias, si è impedito che raggiungessero la strada di via del Minatore presidiata dal personale di Forestas. Dall’altro lato, la parte bassa di via Ospedale, erano presenti i vigili del fuoco, protezione civile e Corpo Forestale. I lanci dell’elicottero hanno protetto un’abitazione nella zona dove un tempo sorgeva il Pozzo Sirai e il vicino campo rom comunale. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Carbonia. (f. m.)

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