Ancora fiamme tra via Dalmazia e via del Minatore 

Ancora un incendio nella periferia nord di Carbonia. Nella serata di ieri le fiamme hanno interessato un area tra la parte finale di via Dalmazia, via del Minatore e la rotonda che porta all’ospedale Sirai. L’area che ogni estate viene presa di mira dagli incendiari è quella dove si trovavano le strutture e due pozzi della miniera di Sirai. Le fiamme hanno interessato un campo di sterpaglie e solo grazie all’intervento delle forze a terra e dell’elicottero decollato dalla base in località Ceramica a Iglesias, si è impedito che raggiungessero la strada di via del Minatore presidiata dal personale di Forestas. Dall’altro lato, la parte bassa di via Ospedale, erano presenti i vigili del fuoco, protezione civile e Corpo Forestale. I lanci dell’elicottero hanno protetto un’abitazione nella zona dove un tempo sorgeva il Pozzo Sirai e il vicino campo rom comunale. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Carbonia. (f. m.)

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