Amministratori poco “trasparenti” 

Sono talmente trasparenti, che proprio non si vedono. Il Comune di Nuoro, non è certo un esempio virtuoso nell’obbligo di pubblicazione nel proprio sito dei redditi dei titolari di incarichi politici o di governo previsto dal decreto 33 del 2013. Su 31 titolari di incarichi politici (giunta e consiglieri) soltanto di 10 risulta pubblicata la situazione patrimoniale. Eppure anche le indicazioni dell’Anac sono chiare: si tratta di un obbligo. Un difetto degli uffici o un omissis dei politici? Forse entrambi: perché mancano alcune dichiarazioni inviate a dicembre.

Le mancanze

Tra le dichiarazioni disponibili per il 2025, la consigliera più benestante risulta Maura Chessa, che dichiara due abitazioni, quote di due società al 30 e al 51 per cento e un reddito d’impresa di 129.213 euro. A oltre un anno dalle elezioni e dall’insediamento della giunta Pd/M5S, nella sezione “Amministrazione trasparente” non è reperibile la dichiarazione dei redditi del sindaco Emiliano Fenu. Manca anche quella della vicesindaca Natascia Demurtas.

Nessuna dichiarazione per gli assessori Mariangela Crabolu, Pino Mercuri e Domenico Cabula. Tra gli assessori invece Marco Canu dichiara un reddito imponibile di 47.353 euro e Adriano Catte un imponibile di 36.832 euro, mentre Giulia Corda indica un reddito forfettario di 3.022 euro. Il presidente del Consiglio, Elia Carai, ha un reddito imponibile di 75.533 euro, due abitazioni a Nuoro, quote del 16,6 per cento in due immobili a Dorgali e una del 33,33 a Nuoro.

I consiglieri comunali

Annalisa Canova, ha un imponibile di 54.922 euro, (48.668 dall’attività in Ras). Pierluigi Saiu di 25.460 come componente dell'osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali del Ministero dei Trasporti, e un’automobile. Mario Manca dichiara 47.453 euro, tre case a Nuoro, una a Orosei. Gabriella Boeddu ha un imponibile di 36.259 euro. Francesca De Ambrosis un reddito forfettario di 4.526 euro, tre auto, una casa e una quota del 4,16 di un immobile. Nella sezione “Amministrazione trasparente” assenti il sindaco Fenu e il consigliere Antonello Cucca. Non sono pubblicate le dichiarazioni dei consiglieri Stefano Ferreli, Alessandro Murgia, Sebastiana Buffoni, Paola Siotto, Lisetta Bidoni, Irene Melis, Mario Carcassi, Ivan Pinna, Marco Zedde, Giuseppe Soddu, Francesco Guccini e Angelo Coda.

RIPRODUZIONE RISERVATA